Дрозденко осмотрел пострадавший от снарядов ДК «Металлург» в Енакиево

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко осмотрел полуразрушенный Дом культуры «Металлург» в подшефном 47 региону городе Енакиево в ДНР.

Дрозденко приехал в Енакиево вместе с делегацией из Ленобласти с рабочим визитом. Как сообщает телеканал «ЛенТВ24», во время поездки он посетил ДК «Металлург», который раньше был приписан к Енакиевскому металлургическому заводу.

Собственник завода отказался от ДК, оставив его без воды, отопления и электричества. Детским секциям теперь приходится заниматься на улице или искать площадки в других точках города. Без площадки для репетиций осталась и цирковая группа «Арлекин», которая занимала призовые места на многих конкурсах в Европе и Азии.

Также Дрозденко побывал в городском музее, который пополнил свою коллекцию экспонатов снарядами, прилетевшими в Енакиево.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Александр Дрозденко встретился с ранеными солдатами и мирными жителями в Енакиево.