Александр Дрозденко встретился с ранеными солдатами и мирными жителями в Енакиево

Делегация из Ленинградской области посетила больницу в подшефном городе Енакиево в ДНР. Губернатор региона Александр Дрозденко пообщался с ранеными.

Как сообщает телеканал «ЛенТВ24», делегация из 47 региона во главе с Дрозденко приехала в городскую больницу Енакиево. Здесь проходят лечение раненные в боях военнослужащие и мирные жители. Большинство пациентов попали в это медучреждение с минно-осколочными ранениями.

Глава Ленобласти лично пообщался с солдатами и жителями Енакиево, а также узнал у медиков, как проходит лечение пострадавших.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Дрозденко рассказал, что нужно сделать в Енакиево для улучшения. Глава Ленобласти отметил, что в первую очередь необходимо уделить внимание на дорожно-инженерную сеть: ремонт дорог, ремонт линий электропередачи, водопровода, канализации — до начала отопительного сезона.