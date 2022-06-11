Дрозденко рассказал, что нужно сделать в Енакиево для улучшения

Дрозденко рассказал, что нужно сделать в Енакиево для улучшения. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Дрозденко рассказал, что нужно сделать в Енакиево для улучшения. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подытожил, какие работы нужно провести в Енакиево.

По словам главы 47 региона, в Енакиево предстоит много работы. Его слова приводит Telegram-канал «ЛенТVZ4».

«Здесь нас ждут, рассчитывают на нас и надеются, что мы поможем», — подчеркнул Дрозденко.

Глава Ленобласти отметил, что в первую очередь необходимо уделить внимание на дорожно-инженерную сеть: ремонт дорог, ремонт линий электропередачи, водопровода, канализации — до начала отопительного сезона.

Вторая проблема — это общественный транспорт в городе. Кроме того, необходимо подготовить к предстоящей зиме все социальные учреждения.

Немаловажно заняться подготовкой школ к учебному году, а также поставкой материалов, необходимых для ремонтно-восстановительных работ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел совещание с администрацией подшефного Ленобласти города Енакиево.