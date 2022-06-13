В Ленобласти пьяный мужчина вытащил чеку из гранаты во время скандала с родственниками

Мужчину с гранатой задержали. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Мужчину с гранатой задержали. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Ломоносовском районе полиция задержала пьяного хулигана, грозившего взорвать гранату во время перепалки с семьей.

Как стало известно Gazeta.SPb, полицию накануне в 17 часов вызвала жительница деревни Телези. Она сообщила, что сосед вытащил чеку из гранаты и угрожает ее взорвать.

Полиция приехала на место и во время разбирательств выяснила, что 58-летний мужчина сильно выпил и поругался с родственниками. Далее он схватил гранату и начал угрожать физической расправой своей семье.

В отделе на пьяного соседа составили протокол о мелком хулиганстве, а после возбудили уголовное дело. У него отобрали ручную осколочную оборонительную гранату Ф-1 и взрыватель от гранаты. В ближайшее время задержанному выберут меру пресечения.

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