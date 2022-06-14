Эксперт Kaspersky Голованов: российские банковские карты перестали интересовать хакеров

Хакеры потеряли интерес к картам российских банков — из-за невозможности оплаты за рубежом они стали бесполезны. Теперь возможности для банковского мошенничества остаются только в России.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что компания ведет подробную статистику киберинцидентов, которые стали происходить с конца февраля.

«Если мы возьмем график, например, торговли данными карт российских банков в интернете, то он тоже интересно выглядит. Наступает 24 февраля, и количество объявлений «продам картон» такого-то банка падает», — цитирует эксперта РИА Новости.

По словам Голованова, через несколько недель количество объявлений резко увеличилось, а потом также внезапно упало, после чего все стабилизировалось.

Хакеры перестали интересоваться российскими картами с апреля. Это связано с тем, что за рубежом эти карты стали бесполезны — теперь на них ничего нельзя купить.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на госресурсы Петербурга за три месяца совершено более 100 тысяч кибератак.