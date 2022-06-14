Станцию метро «Приморская» закрывали на вход из-за проблем с эскалатором

Станцию метро &#171;Приморская&#187; закрывали на вход из-за проблем с эскалатором
"Приморскую" закрывали на вход. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Во вторник утром петербуржцы не могли попасть на станцию метро «Приморская» из-за проблем с эскалатором.

Как сообщили в пресс-службе городского метрополитена, «Приморская» была закрыта на вход с 9:47. Станцию пришлось закрыть из-за попадания постороннего предмета в гребенку эскалатора.

Эскалатор починили быстро, посторонний предмет удалили всего за пять минут. В 9:53 «Приморскую» снова открыли на вход. Сейчас станция работает в обычном режиме.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что КАД на севере Петербурга полностью перекроют для эвакуации сгоревшего автокрана. Сгоревший автокран находится на внешнем кольце КАД между развязками с проспектом Энгельса и проспектом Культуры. Забирать поврежденную машину с кольцевой будут в ночь на 15 июня. Автомобилистам преградят путь на час.

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