Власти Петербурга заявили о полной готовности к ПМЭФ-2022

ПМЭФ-2022 пройдет с 15 по 18 июня. Фото: Росконгресс

ПМЭФ-2022 пройдет с 15 по 18 июня. Фото: Росконгресс

Петербург на 100% готов к приему гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022), сообщили в Смольном.

Городское правительство занимается решением вопросов транспортного обеспечения на ПМЭФ, организации культурных и спортивных мероприятий, благоустройства, подготовки инженерной инфраструктуры, обеспечения пребывания участников форума, санитарно-эпидемического надзора и медицинского обеспечения.

За ПЦР-диагностику персонала, гостей и участников форума будет отвечать городской Роспотребнадзор.

В культурную программу фестиваля «Петербургские сезоны» в рамках форума войдут концерты на Дворцовой площади 17 и 18 июня, а также гала-концерт в Михайловском театре 18 июня. Кроме того, в городе пройдет 15 спортивных мероприятий по десяти видам спорта.

Петербургский международный экономический форум-2022 е пройдет с 15 по 18 июня. Главная тема форума в этом году: «Новый мир — новые возможности». Свое участие в мероприятии подтвердили представители более 90 стран и представители свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин выступит на ПМЭФ с чрезвычайно важной речью.