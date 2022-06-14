Петербуржцы подали в суд на «Яндекс.Еду» после утечки данных

В Петербурге 17 человек обратились в суд с требованием наказать ООО «Яндекс.Еда» за утечку персональных данных.

В Куйбышевский районный суд поступило исковое заявление от 13 петербуржцев к «Яндекс.Еде». Каждый из истцов просит взыскать с компании по 100 тысяч рублей за моральный вред и штраф за несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

С аналогичным иском в Невский районный суд обратились два человека. Они требуют, чтобы «Яндекс.Еда» выплатила им по 30 тысяч рублей и штраф.

В Василеостровском районном суде еще одна петербурженка хочет отсудить у компании 200 тысяч рублей, а другой истец — 500 тысяч рублей.

Об утечке данных пользователей «Яндекс.Еды» стало известно 1 марта. В компании объяснили произошедшее недобросовестными действиями одного из сотрудников. Позже в интернете появился сайт со слитой базой данных, где любой желающий мог ознакомиться с ФИО, адресами, телефонами, электронной почтой и общей суммой заказов клиентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Московский суд зарегистрировал иск к «Яндекс.Еде» с требованием о компенсации за утечку данных.