Петербург под дождем встал в 7-балльные пробки

Петербург под дождем встал в 7-балльные пробки
Петербуржцы стоят в 7-балльных пробках. Фото: "Яндекс.Пробки"

Петербургские дороги с началом дождя сковали 7-балльные пробки.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», дорожная ситуация в Петербурге улучшится только к 20 часам — заторы спадут до четырех баллов.

Проезд затруднен почти по всему городу. Больше всего красных и бордовых участков наблюдается в центре: плотно стоят Невский проспект, Лиговский проспект, Садовая улица, Литейный проспект, Обводный канал, Дворцовая и Воскресенская набережные. Тяжелая ситуация также на Пироговской набережной, Лесном проспекте, Каменноостровском проспекте у «Петроградской».

Движение практически парализовано на проспекте Большевиков между «Дыбенко» и Народной улицей, проспекте Обуховской Обороны, Краснопутиловской улице.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что коммунальные службы Петербурга готовятся к подтоплениям из-за ливней.

дождь новости СПб пробки час пик


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петергофе пройдет торжественное открытие скульптуры «Фонтанщик»
Петербургские заводы Nissan, Hyundai и Toyota вернутся к работе при ...
Петербург под дождем встал в 7-балльные пробки
Производители одежды в Петербурге удвоили обороты до 8 млрд рублей
Коммунальные службы Петербурга готовятся к подтоплениям из-за ливней
Петербургский ТЦ хочет повысить аренду для преемника McDonald’s
«Роснефть» открыла в Петербурге первую АЗС нового формата
В Петербурге «Тинькофф Арену» предложили переименовать в честь Потанина