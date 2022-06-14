Петербург под дождем встал в 7-балльные пробки

Петербургские дороги с началом дождя сковали 7-балльные пробки.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», дорожная ситуация в Петербурге улучшится только к 20 часам — заторы спадут до четырех баллов.

Проезд затруднен почти по всему городу. Больше всего красных и бордовых участков наблюдается в центре: плотно стоят Невский проспект, Лиговский проспект, Садовая улица, Литейный проспект, Обводный канал, Дворцовая и Воскресенская набережные. Тяжелая ситуация также на Пироговской набережной, Лесном проспекте, Каменноостровском проспекте у «Петроградской».

Движение практически парализовано на проспекте Большевиков между «Дыбенко» и Народной улицей, проспекте Обуховской Обороны, Краснопутиловской улице.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что коммунальные службы Петербурга готовятся к подтоплениям из-за ливней.