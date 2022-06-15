Свежесть и прохладу принесут в Петербург дожди 15 июня

В Санкт-Петербурге сегодня пасмурно и прохладно, временами не обойдется без дождей.

Среда, 15 июня, выдастся для жителей Северной столицы не такой теплой, как хотелось бы. Появляющиеся временами дожди принесут в город летнюю прохладу. По прогнозу ведущего синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, в небо над Петербургом будет закрывать плотной пеленой облачная спираль активного циклона.

В течение дня температура воздуха будет оставаться в районе +15…+17 градусов, а по области достигнет от +13 до +18 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

Тем не менее Леус отметил, что в четверг дожди станут небольшими и кратковременными, начнётся постепенный рост температуры.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на город надвигается циклон, по вине которого город зальет дождями, а температура снизится до +14 градусов.