Главный синоптик Петербурга: циклон понизит температуру в городе до +14 градусов

Главный синоптик Петербурга: циклон понизит температуру в городе до +14 градусов
В Петербурге обещают дождь. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

На Петербург надвигается циклон, по вине которого город зальет дождями, а температура снизится до +14 градусов.

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов сообщил, что циклон идет в сторону Северной столицы со стороны Белоруссии. Сегодня уже во второй половине дня город накроет дождями. Плохая погода задержится на несколько дней.

Температура воздуха с сегодняшних +20 градусов снизится при дождях до +14…+16 градусов. Между осадками возможны небольшие потепления. Местами дожди будут переходить в ливни, также возможны грозы.

Циклон с дождями покинут Петербург в четверг, но из-за свежего ветра потеплеет немного позднее.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что половина месячной нормы осадков выпадет в Петербурге в ближайшие три дня.

Александр Колесов дожди новости СПб погода прогноз циклон


 

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