Главный синоптик Петербурга: циклон понизит температуру в городе до +14 градусов

На Петербург надвигается циклон, по вине которого город зальет дождями, а температура снизится до +14 градусов.

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов сообщил, что циклон идет в сторону Северной столицы со стороны Белоруссии. Сегодня уже во второй половине дня город накроет дождями. Плохая погода задержится на несколько дней.

Температура воздуха с сегодняшних +20 градусов снизится при дождях до +14…+16 градусов. Между осадками возможны небольшие потепления. Местами дожди будут переходить в ливни, также возможны грозы.

Циклон с дождями покинут Петербург в четверг, но из-за свежего ветра потеплеет немного позднее.