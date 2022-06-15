За минувшие сутки скончалось 10 петербуржцев с коронавирусом

За сутки в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 10 человек с положительным тестом на коронавирус.

Новую статистику в пятницу, 15 июня, предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 12 летальных исходов за сутки. В Ленинградской области за последние сутки не зафиксировали случаев смертей от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 996 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 380 203 человек, в том числе 66 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце апреля 2022 года КНДР накрыла волна «неизвестной лихорадки». На настоящий момент известно о 350 тысяч заболевших. Предполагается, что это может быть коронавирус.