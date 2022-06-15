За последние сутки в Ленинградской области заразилось еще 32 человека

За последние сутки в Ленинградской области заразилось еще 32 человека
За последние сутки в Ленинградской области заразилось еще 32 человека. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 32 случая заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 15 июня, привели в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразился 188 353 местных жителя. Всего выздоровели 184 111 пациентов, в том числе 37 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 489.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 173 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце апреля 2022 года КНДР накрыла волна «неизвестной лихорадки». На настоящий момент известно о 350 тысяч заболевших. Предполагается, что это может быть коронавирус.

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