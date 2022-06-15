Синоптик Колесов пообещал, что 15 июня в Петербурге дождь будет идти до ночи

Синоптик Колесов пообещал, что 15 июня в Петербурге дождь будет идти до ночи
Синоптик Колесов пообещал, что 15 июня в Петербурге дождь будет идти до ночи. Фото: Baltphoto

Санкт-Петербург оказался практически в центре циклона. Сегодня еще ожидаются дожди, но завтра, вероятно, они могут пойти на спад, и температура воздуха постепенно будет подниматься.

Как рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, атмосферный фронт красиво разделил город пополам. Таким образом, на большей части Северной столицы перерыв в осадках.

Однако в западных районах поливает и прилично, подчеркнул синоптик. Отмечается, что по линии Лисий Нос — Кронштадт – Ломоносов уже выпало до 15-20 мм осадков. После циклон продолжит движение на север, и атмосферный фронт пойдет назад через центр города. В связи с эти прекращения дождя сегодня не стоит ждать до самой ночи.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 15 июня температура воздуха будет оставаться в районе +15…+17 градусов, а по области достигнет от +13 до +18 градусов.

Александр Колесов новости СПб погода прогноз


 

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