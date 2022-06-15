В России начали разработку «отечественного Tetra Pak»

Российские производители занялись разработкой отечественной продуктовой упаковки Tetra Pak для замены импортных аналогов.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в интервью РБК рассказала, что уже сейчас проводятся эксперименты по созданию отечественной упаковки.

В числе участников — группа Mondi, а также Учебно-опытный молочный завод ВГМХА им. Н. В. Верещагина» . Также тестируют отечественные краски производства компаний «Гангут», «АБВ Флексо», «Принт Колор».

По словам Абрамченко, специалисты сейчас выясняют, как поженить российскую целлюлозно-бумажную промышленность с производителями продуктов питания. Кроме того, важно, что новая упаковка должна быть «экологичного» серого цвета. Ее точная стоимость пока не озвучивалась.

Наращивание отечественного производства происходит одновременно с тестированием российских красок на пригодность к импортной технологии. Отмечается, что на качество и безопасность новая упаковка никак не повлияет.

Уже в этом году проект из эксперимента перейдет в серийное производство.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что среди петербургских производителей продуктов питания зародилось беспокойство на счет дефицита краски и упаковки для йогуртов и соков.