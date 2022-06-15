В Красногвардейском районе задержали пару, спрятавшую наркотики в кустах у парадной

Чуть меньше недели назад в полицию поступила информация о двух подозрительных личностях, спрятавших и фотогравирующих что-то под кустом, недалеко от парадной дома 8 по улице Хасанской. Позже на этом месте обнаружили наркотическое средство, а самих мужчину и женщину удалось найти спустя 4 дня.

Об истории с кустом полиция узнала 9 июня. Как стало известно Gazeta.SPB, на месте была обнаружена смесь, содержащая наркотическое средство метадон общей массой почти в 0,50 г. На следующий день, 10 июня, было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Спустя несколько дней, 13 июня, в 17:05 на улице Краснодонской правоохранители задержали двух граждан 43 лет и 31 года, которые подозреваются в совершении указанного преступления. Кроме того, у женщины был обнаружен и изъят сверток из изоленты серого цвета, в котором находилась смесь, содержащая наркотическое средство метадон общей массой 100,3 г.

Было возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье. Примечательно, что мужчина, по всей видимости, уже не первый раз имеет дело с наркотиками, в то время, как женщина до этого ни на чем подобном поймана не была.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Колпино двое граждан создали свой наркотический бизнес, который прогорел на задержании правоохранительными органами.