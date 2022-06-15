В Выборгском районе пятилетний мальчик обжог пищевод, попробовав моющее средство

В Выборгском районе Санкт-Петербурга маленький мальчик, которому еще не исполнилось 6 лет, сильно обжог себе пищевод и желудок, попробовав моющее средство.

Инцидент произошел во вторник, 14 июня. Около 12:41 из дома на Заречной улице в тяжелом состоянии госпитализировали пятилетнего ребенка. Как стало известно Gazeta.SPB, у мальчика диагностировали химический ожог ротоглотки, пищевода и желудка.

Позже информация была передана в полицию. Выяснилось, что несовершеннолетний попробовал моющее средство по недосмотру бабушки.

Семья мальчика благополучная, полная. На учете в ПДН не состоит.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что после ДТП во Всеволожском районе госпитализировали четырехгодовалую девочку с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, а также ее трехгодовалого брата с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и перелом правого бедра.