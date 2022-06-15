Московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева обсудила на Инвестиционном совете в Санкт-Петербурге вопросы привлечения бизнеса в процессы технологического развития России и импортозамещения

Московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева обсудила на Инвестиционном совете в Санкт-Петербурге вопросы привлечения бизнеса в процессы технологического развития России и импортозамещения

Московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева обсудила на Инвестиционном совете в Санкт-Петербурге вопросы привлечения бизнеса в процессы технологического развития России и импортозамещения

15 июня в Санкт-Петербурге в первый день работы Петербургского экономического международного форума во второй раз прошло расширенное заседание Инвестиционного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве. Мероприятие прошло в Таврическом дворце. Кроме членов Инвестсовета и представителей бизнеса, традиционно участвующих в ПМЭФ, в заседании приняли участие представители органов исполнительной власти города Москвы и Санкт-Петербурга:

Кирилл Пуртов, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы;

Сергей Черёмин, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы;

Дмитрий Панов, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга;

Александр Абросимов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге;

Татьяна Гвилава, Президент Общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса»;

Эмиль Петросян, заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы;

Владимир Платонов, президент Московской торгово-промышленной палаты.

Мониторинг бизнеса, проведенный федеральным бизнес-омбудсменом Борисом Титовым показал, что действие санкций ощущают на себе свыше 84% предпринимателей из более чем 43 тыс. респондентов – руководителей и владельцев компаний.

Основная повестка заседания – привлечение бизнеса в процессы технологического развития России и импортозамещения, стимулированию инвестиций в эти направления:

Бизнес в стратегии технологического и индустриального лидерства России;

Стимулирование трансфера технологий. Предложения и механизмы участия бизнеса;

Стимулирование импортозамещения.

Заседание открыла Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева. «Сейчас необходимо смотреть в ближайшее будущее развития страны в условиях санкций. В рамках Петербургского международного экономического форума усилиями органов власти, бизнеса и инвествообщества мы составим «дорожную карту» по контрмерам санкционной политики, основанную на предложениях бизнеса и конкретным шагам по привлечению бизнеса в процессы технологического развития России». – говорит Татьяна Минеева.