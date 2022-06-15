Животные в России теперь могут полакомиться отечественными супер-премиум кормами

Животные в России теперь могут полакомиться отечественными супер-премиум кормами. Фото: Unsplash

Животные в России теперь могут полакомиться отечественными супер-премиум кормами. Фото: Unsplash

Производство отечественных кормов для животных сегмента «супер-премиум» запустили в России. Всего есть несколько сегментов кормов: «эконом», «премиум», «супер-премиум» и «холистик».

После ухода многих брендов с российского рынка с трудностями столкнулись и российские зоомагазины. Теперь же отечественные производители запустили создание кормов «супер-премиум». Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала директор сети зоомагазинов Елена Юрыгина.

Для создания кормов «супер-премиум» специалисты справились с поиском и ингредиентов, и витаминно-минеральных комплексов, и упаковкой, подчеркнула Юрыгина.

Эксперт подчеркнула, что для изготовления хорошего корма не достаточно иметь просто ингредиенты. Важную роль играет упаковка, производственная база и знания технологов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сотрудники Setl Group решили помочь бездомным животным в петербургских приютах и собрали для них корм и лекарства.