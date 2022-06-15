Петербуржцы встретятся с блогерами и звездами в YAPPY Truck

Мобильная академия контента YAPPY Truck откроется 18 июня в 12:00 на территории общественного пространства «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге. Гостей ждет насыщенная программа с участием Анны Хилькевич, Анатолия Цоя и репера ST (Александр Степанов).

YAPPY Truсk представляет собой 12-метровый трак, расписанный в стилистике граффити известными стрит-арт художниками Никитой Biggie, Ваней Астро (Rayons) и Максом Ломаком. Внутри трак оснащен современным аудио– и видеооборудованием, с помощью которого каждый желающий сможет снять совместный ролик (коллаб) вместе с друзьями и приглашенными звездами.

В день открытия мобильной академии контента состоится мастер-класс от актрисы Анны Хилькевич по созданию и продвижению контента, выступление известных московских и питерских диджеев и сразу двух артистов: Анатолия Цоя (TSOY) и рэпера ST, который представит премьеру своего нового трека.

«YAPPY Truсk – социальный флагманский проект, который поможет объединить региональные блогерские комьюнити и даст возможность каждому желающему стать частью российской блогосферы. Уверен, что уникальный опыт работы с профессиональными блогерами в передвижной студии поможет каждому не только прокачать свои аккаунты и привлечь новую аудиторию, но и вдохновит как можно больше людей на создание креативного контента на важные темы», — отметил Данила Овчаров, генеральный директор YAPPY.

Инсталляции для создания вирусного контента будут располагаться внутри трака и снаружи. На территории пространства «Севкабель Порт» будут установлены площадка для мини-футбола, диодные качели и лаундж-зона. А еще каждый желающий сможет почувствовать себя уличным художником и расписать специальную граффити-стенку. За лето мобильная академия контента побывает в 5 регионах. 22 июня она проедет через Тверь, 26 июня он прибудет в Казань, в начале июля откроет двери для жителей Нижнего Новгорода, а завершит путешествие уже в августе в Москве.

YAPPY – российская соцсеть для просмотра и создания контента в формате совместных роликов (коллабов), которая была запущена 29 ноября 2021. Особенность видеоплатформы – интуитивно понятный интерфейс и гибкий функционал, который позволяет быстро создавать совместные ролики (коллабы) с другими пользователями, включая звезд. Алгоритмы приложения работают на повышение вовлеченности и охватов и позволяют быстро раскрутиться новичкам и продвинутым авторам. На видеоплатформе уже зарегистрировались популярные блогеры Сергей Жуков, Валя Карнавал, Ольга Бузова, Алина Акилова, Михаил Галустян и другие.