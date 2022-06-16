В Петергофе на съемной квартире жена ударила ножом в грудь мужа и сама сообщила в полицию

В Петергофе на съемной квартире жена ударила ножом в грудь мужа и сама сообщила в полицию. Фото: pxhere

В Петергофе на съемной квартире жена ударила ножом в грудь мужа и сама сообщила в полицию. Фото: pxhere

В ночь с 15 на 16 июня в полицию обратилась 31-летняя жительница Петергофа сообщившая, что она ударила ножом своего мужа.

На место происшествия тут же выдвинулись специалисты. По прибытию на улицу Озерковой, дом 55, корпус 2 правоохранительные органы «по горячим следам» задержали заявительницу в состоянии алкогольного опьянения и обнаружили пострадавшего 34-летнего мужчину. Как стало известно Gazeta.SPB, муж и жена проживали по одному адресу, но по адресу бульвар Разведчика, 6. Инцидент же случился в квартире, снятой поднаем.

У мужчины диагностировали проникающее ножевое ранение грудной клетки и пневмоторакс. В тяжелом состоянии его госпитализировали в Николаевскую больницу. По версии следствия, во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, женщина ударила ножом в грудь своего супруга, после чего самостоятельно заявила в полицию. Заявительницу доставили в полицию, где на неё составили административный протокол, после чего поместили в СПСЗЛ.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красносельском районе Петербурга вчера днем по дороге на пляж обнаружили мужчину в крови, лежащего в кустах.