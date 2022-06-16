Стали известны задачи нового сайта в рамках проекта «Трибунал»

Участники общественной инициативы «Трибунал» запустили сайт, на котором предполагается освещение преступлений, совершенных украинскими неонацистами против мирного населения.
Как сообщает «Общественная служба новостей», на сайте представлен раздел «Военное руководство», где рассказывается о военных преступлениях неонацистского командования на основе закрытых данных.
Отмечается, что проект ведет учет с 2014 года. В географию проекта включены Луганская и Донецкая народные республики, юго-восток Украины, а также другие территории.
В свою очередь, журналист и общественник Марина Ахмедова считает, что благодаря специальному сайту «Трибунал» будет возможность придать публичность всем собранным свидетельствам преступлений украинских боевиков.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что глава 47 региона Александр Дрозденко в ходе рабочего визита на Донбасс встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным.