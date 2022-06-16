Роспотребнадзор рассказал, как спастись от антибиотиков в еде

Роспотребнадзор рассказал, как спастись от антибиотиков в еде. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Роспотребнадзор рассказал, как спастись от антибиотиков в еде. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Чтобы уменьшить содержание антибиотиков в пище ее нужно подвергнуть термической обработке.

Руководитель Референс-центра Роспотребнадзора по мониторингу остаточного количества антибиотиков и антибиотикорезистентности бактерий в продовольственном сырье и пищевых продуктах ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Алексей Чернышков раскрыл секрет, как обезопасить себя от наличия антибиотиков в продуктах питания. Об этом пишет «Газета.Ru».

По мнению эксперта, самый надежный способ — это термическая обработка. Чернышков отметил, что приобретать продукты лучше у крупных производителей.

При этом специалист подчеркнул, что тестирование продукции на содержание антибиотиков не является обязательным. В случае, если производитель заботится о своем имидже и хочет доверия от потребителя, он, конечно проведет такое исследование.

Однако, по мнению эксперта, даже если антибиотики в допустимых пределах и содержатся в пищи, бояться все равно нечего.

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