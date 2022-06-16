В России вакцинацию от коронавируса могут внести в национальный календарь прививок

В России вакцинацию от коронавируса могут внести в национальный календарь прививок
В России вакцинацию от коронавируса могут внести в национальный календарь прививок. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что в России вакцинация от коронавируса может быть внесена в национальный календарь прививок.

Мурашко заметил, что на сегодняшний день российские специалисты отслеживают ситуацию с коронавирусом в странах того полушария планеты, где уже наступила зима. В случае, сели будут зафиксированы дополнительные случаи вспышки COVID-19, власти примут меры для предотвращения ухудшения сценария в России, в том числе, введение вакцинации в национальный календарь прививок. Об этом сообщает «78.ru».

Кроме того, министр здравоохранения добавил, что сейчас в России есть необходимые запасы вакцины. В случае необходимости производство препарата будет возобновлено в тех объёмах, которые потребуются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Российской Федерации нашли новый вариант омикрон-штамма ВА.5.

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