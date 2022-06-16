Впервые на территории России обнаружен вариант «омикрона» ВА.5

Впервые на территории России обнаружен вариант &#171;омикрона&#187; ВА.5
Впервые на территории России обнаружен вариант "омикрона" ВА.5. Фото: Роспотребнадзор

В России нашли новый вариант омикрон-штамма ВА.5.

О первом обнаружении разновидности «омикрона» рассказала в интервью РИА Новости в рамках проходящего в Северной столице ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При это эксперт подчеркнула, что несмотря на обнаружение нового штамма не стоит бояться. Попова рассказала, что за последнюю неделю было обнаружено четыре новых варианта омикрон-штамма на территории России. Речь идет о двух вариантах ВА.4 и двух — ВА.5, три из которых приехали из других стран. По словам Поповой, также еще один находится в стадии определения эпиданализа.

Отмечается, что идет подготовка к тому, что распространение этих вариантов может оказаться чуть более интенсивным, но накопленный опыт и знания за время пандемии помогут отразить атаку вируса и сохранить себя.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Роспотребнадзоре настоятельно рекомендуют обеспечить готовность к тому, чтобы остановить распространение чумы на территории Российской Федерации.

анна попова коронавирус омикрон ВА.5 Роспотребнадзор Россия


 

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