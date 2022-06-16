Новак: большинство покупателей российского газа согласились оплачивать его рублями

Выяснилось, что большая часть тех европейских покупателей российского газа согласилась на условия оплаты газа рублями.

О соглашении покупателей оплачивать поставки газа из России рублями рассказал вице-премьер Александр Новак в рамках ПМЭФ-2022. По его словам, из общего количества получилась большая часть согласных с новым правилом. Об этом сообщают РИА Новости.

«Те, кто изъявили желание перейти, те перешли, я думаю, если брать от общего объема потребления, примерно процентов 90-95», — предположил Новак.

Кроме того вице-премьер раскрыл свои мысли на счет того, сможет ли Венгрия в будущем стать хабом для экспортируемого российского газа. По его мнению, это зависит от контрактов, которые подписаны с компанией. Сам «Газпром» занимается поставками для разных стран, которые идут в строгом соответствии с контрактами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Дмитрий Песков подтвердил отключение от поставок тех стран, которые отказались платить в рублях за газ из России.