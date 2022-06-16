Выяснилось, сколько стоил самый дорогой номер в гостинице на ПМЭФ

Во время проведения Петербургского международного экономического форума самый дорогой номер в гостинице обошелся в 6,5 млн рублей за четыре дня.

В общем средняя стоимость проживания в отелях за время проведения ПМЭФ-2022 снизилась на 12%, до 35 тысяч рублей, а самый дорогой номер за 4 дня перескочил по цене за 6 млн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование агентства делового туризма «Аэроклуб».

Номер за 6,5 млн рублей на время приобрел представитель добывающей, обрабатывающей промышленности. Апартаменты располагались в пятизвездочном отеле.

Представители сферы добывающей и обрабатывающей промышленности в общем забронировали в Петербурге больше всего ночей во время ПМЭФ, который длится с 15 по 18 июня. Отмечается, что средняя стоимость номеров доходит до 103 тысяч рублей.

В этом году спрос на размещение в отелях Петербурга на время форума сократился на 40% в сравнении с 2021 годом и на 14% в сравнении с 2019 годом. При этом представители бизнеса сейчас предпочитают выбирать четырехзвеpдочные гостиницы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что юбилейный, 25 ПМЭФ пройдет в Северной столице с 15 по 18 июня на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».