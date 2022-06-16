На ПМЭФ-2022 представили проект победителя конкурса по развитию территории «Горская»

На стенде «Территория Инноваций» Петербургского международного экономического форума-2022 был представлен проект победителя конкурса по развитию «Горской».

Проект представили сегодня, 16 июня, в КВЦ «Экспофорум». Так победителем стал консорциум во главе московской компании Wowhaus. Кроме того в объединение вошли COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH (Вена, Австрия) и ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» (Москва, Россия).

Пространство формируется несколькими кластерами. Заказчиком выступила строительная компания «Мегалайн» при поддержке Международного сообщества городских и региональных планировщиков (ISOCARP), Совета по экологическому строительству в России (RuGBC), а также Ассоциации ландшафтных архитекторов РФ.

В рамках проекта предлагается возведение Горской Гавани, которая будет представлять собой территорию развития Петербурга. Предполагается, что на ней будет объединен как бизнес, культура, образование, так и рекреация. Посещать новое пространство смогут не только резиденты Горской, но и жители Петербурга, а также гости Северной столицы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на базе «Трансмашхолдинг» в Петербурге планируют создать производство современного электрического транспорта на 1 00 рабочих мест.