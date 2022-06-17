За сутки медики нашли в Петербурге еще 228 человек с COVID-19

За сутки медики нашли в Петербурге еще 228 человек с COVID-19. Фото: unsplash

За сутки медики нашли в Петербурге еще 228 человек с COVID-19. Фото: unsplash

Санкт-Петербург сегодня, 17 июня, занял 3 место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом, на первом расположилась столица России.

Во пятницу, 17 июня, стало известно, что за последние сутки в Петербурге специалисты выявили 228 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 234. Таким образом, суточная заболеваемость в городе за последний день немного снизилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Московскому региону: в столице за минувшие 24 часа зафиксировали 237 человек с коронавирусом, а также Московской области — 229 новых ковид-пациентов.

За день в Петербурге выздоровели 117 человек, госпитализировали 228 местных жителей, скончались 7 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России вакцинация от коронавируса может быть внесена в национальный календарь прививок в случае, если будут зафиксированы очередные случаи вспышки COVID-19.