Еще 26 человек в Ленобласти заболели коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 26 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Новую статистику сегодня, 17 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразился 188 401 местный житель, включая 26 за последние 24 часа. Всего выздоровели 184 181 пациент, в том числе 29 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 489.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 3 место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 237 человек. На третьем месте Московская область — 229 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России вакцинация от коронавируса может быть внесена в национальный календарь прививок в случае, если будут зафиксированы очередные случаи вспышки COVID-19.