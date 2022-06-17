Еще 26 человек в Ленобласти заболели коронавирусом

Еще 26 человек в Ленобласти заболели коронавирусом
Еще 26 человек в Ленобласти заболели коронавирусом. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 26 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Новую статистику сегодня, 17 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразился 188 401 местный житель, включая 26 за последние 24 часа. Всего выздоровели 184 181 пациент, в том числе 29 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 489.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 3 место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 237 человек. На третьем месте Московская область — 229 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России вакцинация от коронавируса может быть внесена в национальный календарь прививок в случае, если будут зафиксированы очередные случаи вспышки COVID-19.

коронавирус ленобласть оперштаб статистика


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Еще 26 человек в Ленобласти заболели коронавирусом
За сутки медики нашли в Петербурге еще 228 человек с COVID-19
В России за сутки скончался еще 63 пациента с коронавирусом
Во Фрунзенском районе подросток толкнул третьеклассника так, что он получил ...
Кибер Фронт Z организует серию дискуссий об СВО
Дочерняя компания Google в России подала в суд иск о банкротстве
На Комендантском группа подростков с баллончиками и пистолетом угрожала ...
На Алтае продолжаются поиски петербурженки, упавшей в реку у горы Белуха