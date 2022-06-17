Во Фрунзенском районе подросток толкнул третьеклассника так, что он получил разрыв селезенки

Во Фрунзенском районе подросток толкнул третьеклассника так, что он получил разрыв селезенки. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Во Фрунзенском районе подросток толкнул третьеклассника так, что он получил разрыв селезенки. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Вчера, 16 июня, с площадки на Загребском бульваре госпитализировали ребенка с тяжелыми травмами и разрывом селезенки.

Как стало известно Gazeta.SPB, около 15:00 на площадке третьеклассника толкнул неизвестный подросток, в результате чего ребенок в тяжелом состоянии попал в реанимацию.

Врачи диагностировали у пострадавшего ЗЧМТ, СГМ, рваную рану левой брови, ушиб грудной клетки и разрыв селезенки 3 степени.

Известно, что третьеклассник проживает в полной благополучной семье с матерью, отцом и 2 несовершеннолетними братьями. Семья на учете в ОДН не состоит.

На месте происшествия нет видеонаблюдения. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге сын сотрудника Международной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом подвергся угрозам со стороны группы подростков.