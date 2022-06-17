Во Фрунзенском районе подросток толкнул третьеклассника так, что он получил разрыв селезенки

Во Фрунзенском районе подросток толкнул третьеклассника так, что он получил разрыв селезенки
Во Фрунзенском районе подросток толкнул третьеклассника так, что он получил разрыв селезенки. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Вчера, 16 июня, с площадки на Загребском бульваре госпитализировали ребенка с тяжелыми травмами и разрывом селезенки.

Как стало известно Gazeta.SPB, около 15:00 на площадке третьеклассника толкнул неизвестный подросток, в результате чего ребенок в тяжелом состоянии попал в реанимацию.

Врачи диагностировали у пострадавшего ЗЧМТ, СГМ, рваную рану левой брови, ушиб грудной клетки и разрыв селезенки 3 степени.

Известно, что третьеклассник проживает в полной благополучной семье с матерью, отцом и 2 несовершеннолетними братьями. Семья на учете в ОДН не состоит.

На месте происшествия нет видеонаблюдения. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге сын сотрудника Международной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом подвергся угрозам со стороны группы подростков.

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