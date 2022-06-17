На Комендантском группа подростков с баллончиками и пистолетом угрожала восьмикласснику

В среду, 15 июня, сын сотрудника Международной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом подвергся угрозам со стороны группы подростков. У злоумышленников при себе были перцовые баллончики и предмет, напоминающий пистолет.

Восьмиклассник попал в конфликт со своим знакомым, который учится в 11 классе. Как стало известно gazeta.SPB, по совам отца пострадавшего, на остановке к его сыну подошел знакомый в сопровождении 6 человек, который потребовал деньги за якобы испорченный электронный испаритель. После этого к угрозам на словах добавился предмет, похожий на пистолет, который был направлен в сторону восьмиклассника. Злоумышленник предупредил, что если подросток будет кричать, то получит выстрел в ногу, при этом двое рядом стоявших друзей одиннадцатиклассника достали перцовые баллончики и присоединились к угрозам.

В итоге восьмиклассник в сопровождении всей напавшей толпы пошел домой, чтобы взять денежные средства, но тут из лифта вышел отец пострадавшего, и вся группа поспешила удалиться.

На следующий день, 16 июня, правоохранительные органы задержали одиннадцатиклассника. Он был передан законному представителю под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Интересно то, что до этого молодой человек уже получал подписку о невыезде за покушение на кражу. В 2020 году, находясь в торговом зале магазина, подросток с друзьями пытался тайно похитить товар на общую сумму 4 250 руб.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера днем по дороге на пляж Финского залива обнаружили мужчину в крови, лежащего в кустах. В тот же день «по горячим следам» удалось поймать злоумышленника, причастного к этому случаю.