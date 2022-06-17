На Димитрова официантку принуждали к непристойным действиям

Еще 15 июня в правоохранительные органы Фрунзенского района обратилась 19-летняя девушка, сообщившая о том, что в квартире на Димитрова, 3, корпус 1 в отношении нее были совершены насильственные действия сексуального характера.

Как стало известно Gazeta.SPB, в период с 19:00 по 23:00, в квартире к девушке приставал малознакомый по имени «Махач». С применением физической силы он совершил в отношении заявителя насильственные действия сексуального характера.

На следующий день на улице Школьной в поселке Никольское был задержан 36-летний гражданин, подозреваемый в совершении указанного преступления.

Мужчину доставили в отделение полиции, где в отношении него составили протокол, а после поместили в СПСЗЛ. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в правоохранительные органы Тихвинского района Ленобласти поступило сообщение от женщины 1986 года рождения. В нем сообщалось, что ее 35-летний муж совершил в отношении своей приёмной дочери насильственные действия сексуального характера.