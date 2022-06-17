Петербуржцам рассказали о циклоне без названия и об явлении OPHELIA

Петербуржцам рассказали о циклоне без названия и об явлении OPHELIA. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербуржцам рассказали о циклоне без названия и об явлении OPHELIA. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Жителям Северной столице решили вновь напомнить о том циклоне, из-за которого в городе вот уже какой день не может установиться стабильная погода.

Сам циклон запоминающийся по обильным дождям, а вот названия у него совсем нет. Об этом поведал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По словам синоптика, названия циклонам дают немецкие немецкие специалисты, но этот циклон образовался над севером Беларуси и дальше смещался на север. Так и получилось, что он не проходил через территорию Европы, поэтому был не интересен немецким коллегам. Так и остался циклон без имени, что бывает, в общем-то, нечасто.

Зато, уже в воскресенье, придет новый циклон, который смещается в город с Атлантики, поэтому получил красивое имя OPHELIA.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге сегодня снова похолодало. Еще и не добавляют оптимизма облака и ветер с залива.