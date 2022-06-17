Колесов предупредил петербуржцев, что погода в ближайшее время будет меняться постоянно

Колесов предупредил петербуржцев, что погода в ближайшее время будет меняться постоянно. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Колесов предупредил петербуржцев, что погода в ближайшее время будет меняться постоянно. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Главный синоптик Северной столицы грустно заключил: снова нужно ждать хорошей погоды. Сегодня в Петербурге снова похолодало. Еще и не добавляют оптимизма облака и ветер с залива.

В пятницу температура воздуха, по прогнозу синоптика, не прогреется в городе выше 15 градусов. Однако завтра, 18 июня, снова станет тепле почти на всей территории области — появится солнце, поэтому в большинстве районов температура воздуха повысится до +20 градусов.

При этом Колесов заметил, что такая нестабильность в погоде сейчас — абсолютно нормально из-за неустойчивой атмосферы. Так, в субботу с запада подходит очередной циклон, который принесет дожди. К Петербургу они подойдут во второй половине дня, и в течение следующей ночи будут смещаться через Ленинградскую область.

В воскресенье погода снова испортится, но особо холодно не будет, — воздух должен прогреться до +18 градусов, но при этом ожидаются дожди в первой половине дня и сильный ветер с запада.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 17 июня в Северной столице относительно холодно. Без дождей также не обойдется.