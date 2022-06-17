Под конец рабочей недели в Петербурге похолодало и идут дожди

Под конец рабочей недели в Петербурге похолодало и идут дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Под конец рабочей недели в Петербурге похолодало и идут дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Сегодня, 17 июня, в Северной столице относительно холодно. Без дождей также не обойдется.

Ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в пятницу по западной периферии циклона в город придёт новая порция холодного воздуха, которую будут сопровождать обширные облачные поля и небольшие, кратковременные дожди.

В течение дня воздух на территории Петербурга не прогреется выше 16 градусов, а по области эти значение не превысят 17 градусов. Самый минимум температур днем, которой может быть сегодня — 12-14 градусов. Ветер при этом ожидается северо-западный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Завтра будет чуть потеплее — около 20 градусов, но ближе к вечеру вновь дожди.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что атмосферный фронт уже ушел с территории Ленинградской области, при этом влияние циклона еще не заканчивается, поэтому сегодня и завтра регион будет находиться в тыловой части этого циклона.