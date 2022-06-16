Главный синоптик Петербурга рассказал об уходящем на север, к Белому морю циклоне

Главный синоптик Петербурга рассказал об уходящем на север, к Белому морю циклоне
Главный синоптик Петербурга рассказал об уходящем на север, к Белому морю циклоне. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Эксперт поделился с петербуржцами и жителями Ленинградской области прогнозами относительно уходящего на север, к Белому морю циклона.

Главным синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, что атмосферный фронт уже ушел с территории Ленинградской области, при этом влияние циклона еще не заканчивается, поэтому сегодня, завтра и послезавтра регион будет находиться в тыловой части этого циклона.

Осадков все еще стоит ждать, но уже в отдельных районах и в небольшом количестве. Сегодня будет достаточно тепло относительно завтрашнего дня, предупредил Колесов. Похолодание принесет воздушная масса, которая продолжает заходить в тылу этого циклона.

Сам по себе он очень интересный, заметил синоптик. Циклон вышел с юга, поэтому для него характерны сильные осадки. Так, за прошедшие двое суток осадков выпало очень много особенно на западе Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

В Кингисеппе отмечена почти месячная норма осадков -76 мм, в Выборге 36 мм (60 %), в Луге – 38 мм это больше (50 %) от нормы. Неравномерное распределение осадков наблюдается и в Петербурге. В центре города выпало 18 мм, а это всего, что составляет 26 %, а в Кронштадте и Ломоносове – 43 мм, что составляет 67 % от нормы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в четверг в Северной столице будет достаточно ветрено, при этом кратковременные дожди пройдут местами и, наверняка, не во всех районах города.

Александр Колесов ленобласть новости СПб погода прогноз


 

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