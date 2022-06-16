В Петербурге 16 июня выглянуло солнце, но не надолго. Дожди пока не думают отступать

В Петербурге 16 июня выглянуло солнце, но не надолго. Дожди пока не думают отступать
В Петербурге 16 июня выглянуло солнце, но не надолго. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сегодня, 16 июня, в Северной столице будет достаточно ветрено, при этом кратковременные дожди пройдут местами и, наверняка, не во всех районах города.

По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, 16 июня Петербург окажется в тыловой части уходящего на северо-восток циклона. Отмечается, что постепенно его влияние на синоптическую ситуацию будет ослабевать.

Погода на сегодняшний день ожидается облачная с прояснениям, местами пройдут кратковременные дожди, при этом температурные показатели, к сожалению, все еще продолжают отставать от нормы.

В течение дня температура воздуха составит от +17 до+19 градусов, а по области достигнет от +15 до+20 градусов. Ветер западный 7-12 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

Леус также рассказал, что завтра снова ожидаются небольшие дожди и новая волна холодного воздуха.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что снегоплавильные пункты «Водоканала» были закрыты еще в апреле, но собранный за зиму снег все еще не растаял, хотя на дворе уже июнь.

михаил леус новости СПб прогноз синоптик


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге 16 июня выглянуло солнце, но не надолго. Дожди пока не думают ...
В четверг из Пулково не вылетят 6 запланированных самолетов
Власти Петербурга определились, где будет выход с «Приморской»
В Роспотребнадзоре предупредили о рисках завоза чумы в Россию
Вице-губернатор Ленобласти Данилюк заявила, что уже есть точный план работы ...
В Ленобласти женщина сдала в полицию мужа, грязно пристававшего к падчерице
Под вечер Петербург стоит под дождем и в девятибалльных пробках
МегаФон и «Россети Ленэнерго» протестируют технологии интернета вещей в ...