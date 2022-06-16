В Петербурге 16 июня выглянуло солнце, но не надолго. Дожди пока не думают отступать

В Петербурге 16 июня выглянуло солнце, но не надолго. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге 16 июня выглянуло солнце, но не надолго. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сегодня, 16 июня, в Северной столице будет достаточно ветрено, при этом кратковременные дожди пройдут местами и, наверняка, не во всех районах города.

По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, 16 июня Петербург окажется в тыловой части уходящего на северо-восток циклона. Отмечается, что постепенно его влияние на синоптическую ситуацию будет ослабевать.

Погода на сегодняшний день ожидается облачная с прояснениям, местами пройдут кратковременные дожди, при этом температурные показатели, к сожалению, все еще продолжают отставать от нормы.

В течение дня температура воздуха составит от +17 до+19 градусов, а по области достигнет от +15 до+20 градусов. Ветер западный 7-12 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

Леус также рассказал, что завтра снова ожидаются небольшие дожди и новая волна холодного воздуха.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что снегоплавильные пункты «Водоканала» были закрыты еще в апреле, но собранный за зиму снег все еще не растаял, хотя на дворе уже июнь.