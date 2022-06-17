Правительство Украины с 1 июля вводит визовый режим с Россией

Правительство Украины с 1 июля вводит визовый режим с Россией. Фото: unsplash

Правительство Украины с 1 июля вводит визовый режим с Россией. Фото: unsplash

С первого июля между Россией и Украиной начнет действовать визовый режим. Соответствующее решение одобрило правительство Украины.

Кабинет министров Украины поддержал введение визового режима с Россией, начиная с 1 июля. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

«Сегодня президент начал процесс введения визового режима с Россией. Кабмин одобрил соответствующее решение, согласно которому визовый режим для россиян заработает с 1 июля 2022 года», — отметил Ермак.

Как считает президент Украины Владимир Зеленский, идея об усилении контроля на границе в сложившихся между странами условиях считается правильной.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Владимир Путин подписал указ, по которому приостанавливается упрощенная выдача виз гражданам стран ЕС. Теперь законом предусматривается приостановка упрощенной выдачи виз для некоторых категорий граждан Евросоюза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.