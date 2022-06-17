Около железнодорожных путей в поселке Новый Свет нашли семиклассника с отравлением

Около железнодорожных путей в поселке Новый Свет нашли семиклассника с отравлением. Фото: Pxhere

Около железнодорожных путей в поселке Новый Свет нашли семиклассника с отравлением. Фото: Pxhere

В Гатчинском районе выясняются обстоятельства отравления токсичным веществом ребенка 2010 года рождения.

Мальчика нашли недалеко от железнодорожных путей в поселке Новый Свет. Как стало известно Gazeta.SPB, 12-летнйи ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в «Гатчинскую КМБ» с острым отравлением неизвестным токсическим веществом.

Сейчас мальчик находится в отделении реанимации. Несовершеннолетний проживает с 30-летней матерью, 33-летним отчимом, который работает инкассатором, и братом, который учится во втором классе. До этого подросток состоял на учете в полиции.

В настоящий момент устанавливается, как мальчик оказался близи железнодорожного полотна, и чем было совершено отравление. Также выясняются все прочие детали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 15 на 16 июня 56-летний водитель такси подвергся нападению пассажира в Гатчине.