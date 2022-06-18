Глава Роспотребнадзора заявила, что в РФ нет случаев нового гепатита у детей

Глава Роспотребнадзора заявила, что в РФ нет случаев нового гепатита у детей
Попова заявила об отсутствии в России случаев гепатита неизвестной этиологии. Фото: Кремль

В России не зафиксировано случаев заражения гепатитом неизвестной этиологии, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава ведомства сообщила на ПМЭФ, что на сегодняшний день в мире выявлено несколько сотен случаев острого гепатита неизвестного происхождения. По ее словам, некоторым пациентам пришлось пересаживать печень. Также ряд случаев обернулись летальными исходами, передает РИА Новости.

В России новый гепатит пока не выявлен. Попова отметила, что в последние три месяца в стране, наоборот, снижается заболеваемость по всем гепатитам.

Она добавила, что каждый выявленный случай гепатита сейчас «под прицелом». Они диагностируются и этиологически расшифровываются, поэтому пропустить какой-либо гепатит невозможно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в петербургском Роспотребнадзоре назвали симптомы нового детского гепатита.

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