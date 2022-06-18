Глава Роспотребнадзора заявила, что в РФ нет случаев нового гепатита у детей

В России не зафиксировано случаев заражения гепатитом неизвестной этиологии, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава ведомства сообщила на ПМЭФ, что на сегодняшний день в мире выявлено несколько сотен случаев острого гепатита неизвестного происхождения. По ее словам, некоторым пациентам пришлось пересаживать печень. Также ряд случаев обернулись летальными исходами, передает РИА Новости.

В России новый гепатит пока не выявлен. Попова отметила, что в последние три месяца в стране, наоборот, снижается заболеваемость по всем гепатитам.

Она добавила, что каждый выявленный случай гепатита сейчас «под прицелом». Они диагностируются и этиологически расшифровываются, поэтому пропустить какой-либо гепатит невозможно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в петербургском Роспотребнадзоре назвали симптомы нового детского гепатита.