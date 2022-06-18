Двое петербуржцев на спор разбивали бутылки о головы друг друга: один скончался, второй в больнице

Пьяный спор двух петербуржцев закончился смертью одного и госпитализацией второго. Они разбивали бутылки о головы друг друга.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось еще в ночь на 11 июня в квартире на Малой Карпатской улице, 13. В больницу с этого адреса были госпитализированы 47-летний хозяин квартиры и его 43-летний друг.

Первый попал к медикам в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и алкогольной кардиопатией. Спасти его жизнь не удалось, он скончался утром 17 июня. А второй с аналогичными травмами и в тяжелом состоянии сейчас находится на лечении.

Полиция выяснила, что мужчины нанесли друг другу травмы во время застолья. Они на спор разбивали бутылки о головы друг друга.

Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сожитель убил петербурженку ударом по голове в квартире на Просвещения.