Продавец продуктового магазина в Петербурге задержан за объятия с 11-летним мальчиком

Продавец продуктового магазина в Петербурге задержан за объятия с 11-летним мальчиком
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Baltphoto

Продавца продуктового магазина в центре Петербурга задержали за развратные действия в отношении 11-летнего мальчика.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне вечером в полицию обратился отец школьника. Он сообщил, что к его сыну приставали в продуктовом магазине на Орловской улице. Со слов отца, продавец подошел к школьнику сзади, обнял и предлагал «дружбу».

Продавца вскоре задержали. В отделе 24-летний подозреваемый получил административный протокол о мелком хулиганстве. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства инцидента и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцу выстрелили в живот во время драки на улице Турку. Мужчину госпитализировали с непроникающим ранением живота и ожогом второй степени.

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