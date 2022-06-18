Продавец продуктового магазина в Петербурге задержан за объятия с 11-летним мальчиком

Продавца продуктового магазина в центре Петербурга задержали за развратные действия в отношении 11-летнего мальчика.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне вечером в полицию обратился отец школьника. Он сообщил, что к его сыну приставали в продуктовом магазине на Орловской улице. Со слов отца, продавец подошел к школьнику сзади, обнял и предлагал «дружбу».

Продавца вскоре задержали. В отделе 24-летний подозреваемый получил административный протокол о мелком хулиганстве. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства инцидента и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцу выстрелили в живот во время драки на улице Турку. Мужчину госпитализировали с непроникающим ранением живота и ожогом второй степени.