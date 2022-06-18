Самолеты «Аэрофлота» и «России» превращаются в маршрутки между Москвой и Петербургом

Перевозчики ставят несколько десятков рейсов в день на маршрут Москва - Петербург. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Перевозчики ставят несколько десятков рейсов в день на маршрут Москва - Петербург. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Закрытие полетов в западные страны сильно ударило по российским авиакомпаниям. Но вместо того, чтобы реанимироваться за счет расширения географии полетов, перевозчики ставят несколько десятков рейсов в день на маршрут Москва — Петербург.

Как пишет «Мойка78», число международных направлений, доступных для российских авиакомпаний, после 24 февраля сократилось с 50 до 19. Чтобы компенсировать потери, перевозчики стали чаще выполнять рейсы внутри России и делать на них скидки.

Например, «Аэрофлот» в мае устроил акцию со скидками в 50% по всем внутренним направлениям, а сразу после подоспела новая распродажа — ко Дню России.

Не скупится на скидки и «дочка» государственного перевозчика — «Россия». По данным сервиса «Лоукостер», авиакомпания предлагает около 100 скидок по разным направлениям только из Северной столицы. Вместе с этим «Россия» начала увеличивать число полетов между регионами, особенно на маршруте Москва — Петербург. Суммарно с «Аэрофлотом» авиакомпания выполняет по 50 рейсов между столицами в день. В первой половине дня самолеты курсируют каждые 15-20 минут.

При этом нехватки мест на рейсы между Москвой и Петербургом не наблюдалось. Если посчитать, в среднем вместимость всех рейсов «Аэрофлота» и «России» в сутки составляет без малого 8 тысяч пассажиров. А вместе с рейсами S7, Utair и других перевозчиков, ежедневное число пассажиров на данном направлении переваливает за 10 тысяч.

Казалось бы, сейчас «Россия» могла бы использовать отмену зарубежных на благо себе и Северной столице. Достаточно расширить географию полетов, заменив рейсы с пересадками на прямые. Например, добраться из Читы до города на Неве можно только с пересадкой в Красноярске. Отсутствие прямого рейса можно было бы объяснить необходимостью дозаправки из-за большого расстояния, но во Владивосток перевозчик летает без остановок.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково объяснили, куда пропали утренние отмененные рейсы в Анталью.