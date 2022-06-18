После массовой драки на парковке ТРК «Галерея» задержан один из участников

Одного из участников драки в "Галерее" задержали. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Одного из участников драки в "Галерее" задержали. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Петербурге полиция задержала одного из участников массовой драки в ТРК «Галерея», после которой госпитализировали одного человека.

Как стало известно Gazeta.SPb, по подозрению в избиении мужчины на парковке «Галереи» накануне задержали 24-летнего мужчину из Чечни. Его поместили в изолятор.

Напомним, драка с участием около 15 человек произошла 5 июня в 19:30 на парковке торгового комплекса. Очевидцы вызвали полицию, но к моменту прибытия правоохранителей все уже разбежались.

После драки в больницу попал 34-летний мужчина. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом затылочной кости и многочисленные ушибы и ссадины по всему телу. Пострадавшего поместили в нейрохирургическое отделение.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что массовая драка с охранником в ТРК «Галерея» произошла из-за кражи товара. Для разбирательства в отдел полиции доставили восьмерых участников потасовки в возрасте от 35 до 37 лет. Все получили административные протоколы за мелкое хулиганство.