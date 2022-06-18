Во Всеволожске хулиган выстрелил в лицо восьмикласснику

Во Всеволожске хулиган выстрелил в лицо восьмикласснику
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Всеволожске задержан мужчина, который выстрелил в восьмиклассника из аэрозольного пистолета.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел накануне около 21:15 в Пугоревском проезде. В полицию обратилась мать 14-летнего пострадавшего. Она сообщила, что неизвестный мужчина выстрелил в ее сына газового пистолета.

Прибывший наряд полиции по горячим следам задержал 31-летнего мужчину. Установлено, что он выстрелил в лицо подростку из аэрозольного устройства «Удар М-2» из хулиганских побуждений.

В отделе на задержанного составили административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Колпино мужчина задержан за стрельбу по пьяной компании во дворе.

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Во Всеволожске хулиган выстрелил в лицо восьмикласснику
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