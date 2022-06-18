Новым завотделом в Боткинской больнице стала экс-главный эпидемиолог Роспотребнадзора Чхинджерия

Ирина Чхинджерия перешла на работу в Боткинскую больницу из Роспотребнадзора. Фото: комздрав

Ирина Чхинджерия перешла на работу в Боткинскую больницу из Роспотребнадзора. Фото: комздрав

На должность завотделом в Боткинской больнице назначили бывшего главного эпидемиолога петербургского Роспотребнадзора Ирину Чхинджерию.

Ирина Чхинджерия стала заведующей отделом мониторинга иммунизации населения Клинической инфекционной больницы имени Боткина. Об этом сегодня, 18 июня, сообщил городской комитет по здравоохранению.

Чхинджерия перешла на работу в Боткинскую больницу из Роспотребнадзора. Последние 11 лет она возглавляла отдел эпидемиологического надзора петербургского управления ведомства.

За заслуги в области здравоохранения она награждена Благодарственным письмом президента РФ, орденом Пирогова, нагрудными знаками «Отличник здравоохранения» и «Почетный работник Роспотребнадзора», а также медалью «90 лет Госсанэпидслужбе России».

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