Организаторы ПМЭФ: DDoS-атаки совершались из США, Украины, Азии и Латинской Америки

Из-за массированных DDoS-атак выступление президента Владимира Путина 18 июня началось на час позже. Фото: скриншот трансляции ПМЭФ-2022

Из-за массированных DDoS-атак выступление президента Владимира Путина 18 июня началось на час позже. Фото: скриншот трансляции ПМЭФ-2022

DDoS-атаки на системы Петербургского международного экономического форума накануне осуществлялись с адресов из США, Украины, стран Азии и Латинской Америки.

Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, DDoS-атаки шли на инфраструктуру форума мощностью 140 Гбит в секунду. Они велись с адресов США, Украины, Индонезии, Тайланда, Бангладеша, Колумбии, Бразилии и других государств.

Из-за массированных DDoS-атак выступление президента Владимира Путина 18 июня началось на час позже. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, хакеры вывели из строя базу участников форума и систему допуска.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург заключил на ПМЭФ соглашений на сумму свыше 500 млрд рублей.