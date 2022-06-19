Второе место по суточной заболеваемости коронавирусом занимает Петербург

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 3 081 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 398 260. Об этом стало известно сегодня, 19 июня.

За вчерашний день госпитализирован с ковидом 3 081 человек, скончались 62 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умер 380 463 гражданина. Накануне выздоровели 3 279 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 822 674.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Московская область, где коронавирус выявили еще у 230 человек. На третьем месте Москва — 172 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ученые рассказали, какова вероятность повторного карантина из-за приближающейся новой волны COVID-19. Уже в нескольких странах наблюдается повышенная заболеваемость коронавирусом, что связано со вспышкой омикрон-штамма.