В Ленобласти врачи нашли еще 29 зараженных COVID-19 пациентов

За сутки в Ленинградской области зафиксированы 29 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, Об этом сегодня, 19 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 188 453 местных жителя. Всего выздоровели 184 239 пациентов, в том числе 31 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 489.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Московская область, где коронавирус выявили еще у 230 человек. На третьем месте Москва — 172 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ученые рассказали, какова вероятность повторного карантина из-за приближающейся новой волны COVID-19. Уже в нескольких странах наблюдается повышенная заболеваемость коронавирусом, что связано со вспышкой омикрон-штамма.